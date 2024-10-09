Неуплата алиментов стоила жителю Дагестана свободы

Житель Дагестана не платил алименты на содержание своих детей. Мужчину лишили свободы, он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Жителя Каякентского района Дагестана лишили свободы, поскольку он не платил алименты на содержание троих своих детей, пишет пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности, однако, несмотря на условные сроки, мужчина продолжал не выплачивать алименты.

Отмечается, что осужденный задолжал порядка 570 тыс рублей. Его признали виновным и лишили свободы на 1 год. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.