Вестник Кавказа

Мошенницы из Дагестана обманули тысячи людей на 100 млн рублей

Мошенницы из Дагестана обманули тысячи людей на 100 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве. Жертвами четырех жительниц республики стали тысячи людей, суммарный ущерб составил более 100 млн рублей.

Правоохранители Дагестана выясняют обстоятельства уголовного дела о мошенничестве, фигурантами которого стали четыре женщины, передает пресс-служба регионального МВД. 

Как выяснило следствие, мошенницы, объединившиеся в преступное сообщество,  предлагали помощь с оформлением социальных выплат. Людей завлекали рекламой в Интернете.

За содействие в приобретении фиктивных льгот фигуранты просили денежное вознаграждение, которое могло доходить до полумиллиона рублей. Жертвами стали люди совершенно разных слоев общества – от пенсионеров до представителей бизнеса.   

Средства обманутых граждан поступали на онлайн-счета. За почти три года активности мошенницы выудили более 100 млн рублей у жителей Дагестана.

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