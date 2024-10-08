Мошенницы из Дагестана обманули тысячи людей на 100 млн рублей

В Дагестане расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве. Жертвами четырех жительниц республики стали тысячи людей, суммарный ущерб составил более 100 млн рублей.

Правоохранители Дагестана выясняют обстоятельства уголовного дела о мошенничестве, фигурантами которого стали четыре женщины, передает пресс-служба регионального МВД.

Как выяснило следствие, мошенницы, объединившиеся в преступное сообщество, предлагали помощь с оформлением социальных выплат. Людей завлекали рекламой в Интернете.

За содействие в приобретении фиктивных льгот фигуранты просили денежное вознаграждение, которое могло доходить до полумиллиона рублей. Жертвами стали люди совершенно разных слоев общества – от пенсионеров до представителей бизнеса.

Средства обманутых граждан поступали на онлайн-счета. За почти три года активности мошенницы выудили более 100 млн рублей у жителей Дагестана.