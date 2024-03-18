Армянская АЭС получит уникальное оборудование без тендера

Власти Армении приняли решение обходиться без тендера при закупках уникального оборудования – в противном случае повторное продление работы станции будет занимать слишком много времени из-за проволочек с документами.

Часть оборудования для Армянской атомной электростанции можно будет приобретать, не объявляя тендер, соответствующее решение было принято кабмином.

Основная цель, которую преследовали его инициаторы, – максимально избежать задержек при продлении работы, которое производится уже во второй раз.

Необходимость принятия решения объясняется уникальностью части оборудования. Изначально оно было выпущено на конкретных предприятиях, специально для АЭС в Армении, с учетом ее климата и природы в целом.

Согласно армянских законам о госзакупках, при приобретении оборудования следовало бы устраивать конкурс, однако при выборе нового поставщика оборудование можно было бы заменить только при согласовании с соответствующими органами, а именно Госкомитетом по ядерной безопасности. Введение нового этапа может серьезно затормозить работу.

Исходя из этой необходимости, уникальное оборудование будет сразу приобретаться у тех, кто его производит, без конкурса.