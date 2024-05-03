Вестник Кавказа

Казахстан стремится стать ключевым транзитным центром в Евразии

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана заявили о готовности страны стать важнейшим транзитным хабом на материке. По этой причине развитие Транскаспийского международного транспортного коридора – приоритет для страны.

Казахстан готовится стать транзитном центром на материке. Власти страны активно работают в этом направлении, рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Мы планируем отремонтировать 11 тыс км старых железных дорог и построить более 5 тыс км новых железнодорожных линий. Развитие Транскаспийского международного транспортного коридора является для нас ключевым приоритетом»

- Касым-Жомарт Токаев

Благодаря коридору товарооборот между Европой и Азией может достигнуть 10 млн т в год, подчеркнул казахстанский лидер.

Он также добавил, что Казахстан ставит на первое место инвестиции в строительство новых грузовых терминалов и судов для развития маршрута.

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