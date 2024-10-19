Свадьбу сына Нетаньяху перенесут из-за беспилотников

СМИ передали, что внезапная атака БПЛА беспокоит израильского премьера Биньямина Нетаньяху, поэтому он хочет перенести свадьбу сына на более позднее время. Также он думает об изменении места заседаний парламента.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху думает о переносе свадьбы младшего сына на более позднее время. По планам она должна была пройти 26 ноября в саду для праздников на ферме Ронит севернее Тель-Авива, рассказала гостелерадиокомпания Kan.

Стремление израильского премьера связано с эскалацией конфликта в регионе и возможностью нарушения безопасности, включая атаку беспилотников.

Ранее Kan сообщал о том, что заседания правительства Израиля перенесены в более безопасное место, которое не уточняется. Помимо свадьбы сына, Нетаньяху также беспокоит вопрос переноса заседаний парламента, так как он может быть подвержен атаке вражеских ракет во время сессии.

Отметим, что 19 октября в один из домов Биньямина Нетаньяху в Кейсарии прилетел ливанский беспилотник. Премьера и его семьи тогда в помещении не оказалось.