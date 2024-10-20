Сливочного масла стало больше в КБР

Кабардино-Балкария нарастила производство сливочного масла: рост – 13%. Также республиканские заводы стали выпускать больше молочной продукции.
Сливочное масло стали чаще производить в Кабардино-Балкарии: с начала 2024 года рост составил 13%, рассказали в администрации руководителя республики.
Заводы КБР выпустили почти 300 т сливочного масла, отметили в сообщении.
Также республика увеличила выпуск молочной продукции: сыра и творога (+3,8%), пастеризованного молока (+3,5%), сливок (+3%).
«Все молокоперерабатывающие предприятия Кабардино-Балкарии работают штатно, отгрузка продукции производится бесперебойно»
- администрация главы КБР