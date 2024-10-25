Число погибших в Черкесске увеличилось

На пожарище после взрыва газа в Черкесске спасатели нашли еще одного погибшего, трое пострадавших доставлены в больницы столицы Карачаево-Черкесии.

Жертвой взрыва газа в жилой многоэтажке столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесска стал еще один человек, сообщили в оперативных службах региона.

"Еще один человек погиб при инциденте на улице Лободина в многоквартирном жилом доме"

- МЧС по КЧР

При взрыве, по предварительным данным, пострадали семь человек – четверо из них от госпитализации отказались, им была оказана медицинская помощь на месте, а вот троих медики госпитализировали, передает ТАСС.

Полностью разрушены два верхних этажа пятиэтажки в пределах двух подъездов, их жильцы эвакуированы.

Спасатели проводят осмотр конструкций здания. Территория вокруг дома оцеплена, посторонних не пускают за ограждение, поскольку под завалами могут находиться люди.

На месте происшествия работают медики, а также сотрудники полиции - следователи и криминалисты регионального следственного управления.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.