Какие законы вступят в силу в России с 1 ноября?

Что изменится в России с 1 ноября 2024 года? В последний месяц осени в силу вступит ряд новых законов, в том числе в сфере миграции и в области ведения блогов и каналов.

Новое в российском законодательстве в ноябре – с завтрашнего дня вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, одни из самых важных законов связаны с решением вопросов с сфере миграции.

Прежде всего, начиная с 7 ноября становятся более строгими правила, в соответствии с которыми мигранты могут въехать в Россию. В рамках этого закона данные, полученные в результате геномной регистрации, можно будет использовать для того, чтобы установить личность иностранца либо человека, не имеющего гражданства.

Еще одно нововведение заключается в том, что имена и фамилии иностранцев будут переводить на русский язык одинаковым образом – это упростит идентификацию мигрантов.

Уже через три недели, с 21 ноября, истекает срок, когда можно было оставаться гражданином России, не принеся присяги. В целом все иностранцы, ставшие гражданами РФ до вступления в силу закона о присяге, обязаны принести ее. Если они не сделают этого к 21 ноября, то потеряют гражданство.

"Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы"

– Володин

Помимо этого, с 1 ноября Роскомнадзор начинает вести список блогов и каналов, аудитория которых превышает 10 тыс человек. Основная задача этого новшества – обеспечение большей безопасности.

Наконец, с 11 ноября лишаются полномочий лица, признанные иноагентами и занимавшие посты в органах государственной власти.