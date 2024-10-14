Вестник Кавказа

Сколько мигрантов выслали из Дагестана в 2024 году?

Сколько мигрантов выслали из Дагестана в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порядка 460 нелегалов депортировали из Дагестана. В основном это граждане стран Центральной Азии. Им запретили въезд в Россию на пять лет.

В 2024 году из Дагестана было депортировано 458 мигрантов, передает пресс-служба регионального управления ФССП.

Как заявили в ведомстве, высылке в основном подлежали нелегалы из стран Центральной Азии — Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Всех выдворенных мигрантов признали виновными за нарушение правил въезда или пребывания в России. Их оштрафовали и приговорили к депортации из страны.

Отмечается, что в течение пяти лет у нелегалов не будет права въезда на территорию России. Своего выдворения они ожидали в центре временного содержания.

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