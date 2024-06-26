В будущем году у ЕАЭС будет общий рынок органики

Страны ЕАЭС в будущем 2025 году создадут общий рынок органической продукции, в состав которого войдет все то, что выращивается их аграриями – в объединении будет введен единый стандарт на нее.

В скором времени у стран ЕАЭС заработает единый для всех общий рынок органической продукции, сообщило министерство торговли Казахстана.

"Для казахстанских предпринимателей это откроет новые возможности для экспорта органической продукции. Взаимное признание сертификатов упростит доступ на рынки стран ЕАЭС, что позволит увеличить экспортный потенциал и укрепить позиции Казахстана на международной арене"

- Минторг Казахстана

Дорожная карта создания такого рынка органической сельскохозяйственной продукции была утверждена еще в 2021 году главами правительств государств-членов ЕАЭС, уже готов проект Соглашения о признании органической продукции стран и обсуждены замечания и предложения по этому проекту, передает Sputnik Казахстан.

Новые стандарты, которые будут определяться Соглашением, позволят производителям свободно торговать своими продуктами в любой стране ЕАЭС с населением в 185 миллионов человек.

Соглашение будет подписано в 2025 году.