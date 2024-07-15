Вестник Кавказа

Кубань привлечет к работе на селе тренеров-профессионалов

Кубань привлечет к работе на селе тренеров-профессионалов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Краснодарского края разработали программу "Земский тренер", цель которой – привлечь для работы в глубинке спортивных инструкторов, которые смогут методически правильно организовать работу спортшкол.

В скором времени в Краснодарском крае заработает новая программа "Земский тренер", задача которой – привлечь к работе в спортшколах в селах региона профессиональных спортивных инструкторов, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В сельской местности не хватает спортивных инструкторов. Чтобы поддержать отрасль и замотивировать кадры, мы разработали программу "Земский тренер". ...В ее рамках из краевого бюджета 82 специалиста в следующем году смогут получить по миллиону рублей"

- губернатор региона Вениамин Кондратьев

На первом этапе число специалистов, которых привлекут к работе в школах и спортивных школах края, будет соответствовать необходимым потребностям в наставниках, в перспективе их число по итогам мониторинга, проведенного краевым министерством физической культуры и спорта, будет увеличено до 144 тренеров, передает "Интерфакс".

Новая краевая программа коснется специалистов, начавших работать в 2025-2027 годах в селах, рабочих поселках, пгт и в городах с населением до 50 тыс человек после того, как ее вынесут на рассмотрение депутатов краевого Заксобрания, добавили в пресс-службе краевой администрации.

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