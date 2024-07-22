Азер Каграманов выпустил книгу о самоопределении народов и наций в современном международном праве

Новая монография кандидата юридических наук Азера Каграманова посвящена вопросам самоопределения народов и наций в современном международном праве. Книга была издана на этой неделе.

Вышла в свет монография преподавателя МГЮА им. О.Е.Кутафина Азера Каграманова, посвященная проблеме самоопределения народов и наций.

В книге, получившей название "Самоопределение народов и наций в современном международном праве", исследуются проблемы генезиса и эволюции соответствующей концепции, переформатирование идеи самоопределения с политико-территориальной плоскости в этнонациональную.

Особое внимание также уделено теоретико-философским и международно-правовым аспектам и конфликтам, возникающим в связи с реализацией соответствующего права.

Кроме того, в описании к монографии сказано, что автор не обходит стороной вопросы глобализации и суверенитета, полемику выдающихся теоретиков и политических деятелей, связанную с идеей самоопределения, а также вопросы мирового порядка; взаимодействие принципов самоопределения и территориальной целостности государств, проблему субъектов права на самоопределение и многое другое.

Азер Каграманов окончил Московскую государственную юридическую академию в 2004 году. Кандидат юридических наук.