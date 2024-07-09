Молодые ученые СКФУ заработали по миллиону

Молодые ученые Северо-Кавказского федерального университета получат по 1 млн рублей за победу в "Студенченском стартапе" на реализацию собственных проектов.

В России завершился конкурс "Студенческий стартап", победителями которого традиционно стали в том числе молодые ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) – они выиграли гранты по 1 млн рублей на реализацию собственного проекта, сообщил ректор вуза Дмитрий Беспалов.

"Объявлены результаты V очереди конкурса "Студенческий стартап" 2024 года, его победителями стали 17 представителей СКФУ. Каждый из них получит на реализацию проекта по 1 млн рублей. В 2024 году "Студенческий стартап" собрал рекордное количество заявок - более 7,7 тыс проектов"

- Дмитрий Беспалов

Проекты, представленные на конкурс молодыми учеными вуза, были крайне интересными – они затронули биотехнологии, цифровые, интеллектуальные сферы и безопасность, передает ТАСС.

Особый интерес жюри конкурса вызвала разработка выпускника вуза Богдана Мещерякова, который разработал систему распознавания опасных предметов с помощью машинного зрения, совместив термограф и нейронную сеть.