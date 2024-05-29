Вестник Кавказа

Ученые СКФУ научились активизировать мозг

Ученые СКФУ научились активизировать мозг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грибы ежовика гребенчатого встали на стражу работы мозга благодаря исследованиям ученым из СКФУ. На основе грибов ежовика гребенчатого была разработана  пищевая добавка, способствующая улучшению работы мозга и памяти.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) представили инновационную технологию производства биологически активной пищевой добавки, способствующей улучшению работы мозга и памяти. Этот продукт основан на использовании наночастиц и грибов ежовика гребенчатого (Hericium), который известен своими полезными свойствами для здоровья человека.

«Научный коллектив СКФУ запатентовал оптимальную и легкоусвояемую формулу обогащения исходной биомассы формами селена и цинка. По запросу индустриального партнера в вузе была проведена разработка методики производства биологически активной пищевой добавки (БАД) на основе грибов рода Hericium (ежовик гребенчатый). Наряду с высокой разнонаправленной биологической активностью экспертами установлен высокий уровень жизненно необходимых макро- и микроэлементов — P, Ca, Mn, Fe, Cu — в этих грибах. Дополнительное обогащение селеном и цинком позволило создать инновационную формулу биодобавки, способствующей росту и регенерации нервных клеток, улучшения памяти и активизации мозговой активности»

– в пресс-службе вуза.

Наночастицы используются для увеличения биодоступности активных компонентов и повышения эффективности добавки. Грибы ежовика гребенчатого являются естественным источником биологически активных веществ, таких как β-глюканы, эринацины, полисахариды, которые способствуют улучшению памяти, концентрации внимания, а также защите нервных клеток от стресса.

Эксперименты показали, что регулярное употребление такой добавки способствует улучшению памяти, повышению концентрации внимания, а также уменьшению утомляемости. Грибы ежовика гребенчатого оказывают антиоксидантное действие, защищая нервные клетки от воздействия свободных радикалов и стресса.

Таким образом, исследования ученых СКФУ открывают новые перспективы для улучшения качества жизни людей, особенно тех, кто сталкивается с повышенной умственной нагрузкой, стрессом и недостатком памяти. 

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