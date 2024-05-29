Ученые СКФУ научились активизировать мозг

Грибы ежовика гребенчатого встали на стражу работы мозга благодаря исследованиям ученым из СКФУ. На основе грибов ежовика гребенчатого была разработана пищевая добавка, способствующая улучшению работы мозга и памяти.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) представили инновационную технологию производства биологически активной пищевой добавки, способствующей улучшению работы мозга и памяти. Этот продукт основан на использовании наночастиц и грибов ежовика гребенчатого (Hericium), который известен своими полезными свойствами для здоровья человека.

«Научный коллектив СКФУ запатентовал оптимальную и легкоусвояемую формулу обогащения исходной биомассы формами селена и цинка. По запросу индустриального партнера в вузе была проведена разработка методики производства биологически активной пищевой добавки (БАД) на основе грибов рода Hericium (ежовик гребенчатый). Наряду с высокой разнонаправленной биологической активностью экспертами установлен высокий уровень жизненно необходимых макро- и микроэлементов — P, Ca, Mn, Fe, Cu — в этих грибах. Дополнительное обогащение селеном и цинком позволило создать инновационную формулу биодобавки, способствующей росту и регенерации нервных клеток, улучшения памяти и активизации мозговой активности»

– в пресс-службе вуза.

Наночастицы используются для увеличения биодоступности активных компонентов и повышения эффективности добавки. Грибы ежовика гребенчатого являются естественным источником биологически активных веществ, таких как β-глюканы, эринацины, полисахариды, которые способствуют улучшению памяти, концентрации внимания, а также защите нервных клеток от стресса.

Эксперименты показали, что регулярное употребление такой добавки способствует улучшению памяти, повышению концентрации внимания, а также уменьшению утомляемости. Грибы ежовика гребенчатого оказывают антиоксидантное действие, защищая нервные клетки от воздействия свободных радикалов и стресса.

Таким образом, исследования ученых СКФУ открывают новые перспективы для улучшения качества жизни людей, особенно тех, кто сталкивается с повышенной умственной нагрузкой, стрессом и недостатком памяти.