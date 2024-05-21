В СКФУ разрабатывают наношелк

В скором времени в арсенале медиков и текстильных предприятий может появиться обновленный шелк, который не будет выгорать под солнцем и станет значительно прочнее – его укрепят наночастицами.

Новая технология, позволяющая избавить привычный шелк от последствий влаги и ультрафиолетового излучения, разрабатывается специалистами Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) – этот недостаток материала исправит введение в него различных наночастиц, рассказали в пресс-службе вуза.

Как выяснили ученые, наночастицы серебра, оксиды меди, железа, кобальта, титана и кремния, добавленные в шелковые нити, избавляют их от характерных недостатков, в частности, восприимчивости к солнечному свету.

"Мы разрабатываем наночастицы с заданными свойствами, например, с антибактериальными, супергидрофобными или со способностью поглощать УФ-излучение. Затем мы внедряем подобранные наночастицы в шелковую нить и получаем полифункциональный шелковый материал с заданными свойствами"

– заведующий кафедрой физики и технологии наноструктур СКФУ Андрей Блинов

У технологии большие перспективы, и не только в текстильной промышленности, которой определенно пригодятся водоотталкивающие свойства материала и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Дело в том, что в качестве шовного материала хирурги тоже применяют шелковые нити, которые производятся на белковой основе, и новые свойства укрепят их.

Шелк получают из коконов тутовых шелкопрядов, это сочетание двух белков – серицина и фиброина, каркаса для других молекул, и если шелкопрядов кормить наночастицами или вносить нанодобавки в процессе обработки нити, можно будет их успешно модифицировать, пояснили в СКФУ.