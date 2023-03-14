Ученые России и Турции будут разрабатывать БАДы долголетия

Разработать новые биоактивные добавки к пище, способные заметно продлить срок жизни людей, планируют ученые СКФУ и Газиантепского университета Турции – это будет целая линейка продуктов "активного долголетия".

Ученые двух крупнейших вузов России и Турции – ставропольского Северо-Кавказского федерального университета и Газиантепского университета – поставили перед собой амбициозную задачу: создать целую линейку продуктов питания, позволяющих сохранить активный образ жизни в преклонном возрасте и обеспечить людям долголетие, сообщает управление по информации и связям с общественностью российского вуза.

"Ученые СКФУ совместно с исследователями из Турции, Узбекистана и Ирана разрабатывают технологии по производству здоровьесберегающих биологически активных добавок (БАД) и специализированных пищевых продуктов здорового питания и активного долголетия"

- пресс-служба СКФУ

Специально для этой цели на базе учебного заведения был создан международный научно-исследовательский центр "Пищевые продукты активного долголетия", который и будет создавать продукты, богатые микроэлементами, дефицитными для региона потребления на базе местного сырья, произведенного аграриями - уже ведется работа над ресурсной картой и микроэлементным статусом населения обоих регионов.

Первые, пока лабораторные образцы чудо-продуктов появятся уже в нынешнем, 2024 году – они пройдут доклинические испытания и промышленную апробацию, поле чего заменят аналогичные импортные БАДы.

Продукция ученых в первую очередь будет представлена на внутренних рынках России, Турции, Узбекистана и Ирана, однако не исключено, что она будет реализовываться и на внешних рынках.