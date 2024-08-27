Вестник Кавказа

Технические ВУЗы СКФО стали популярнее среди российских студентов

Технические ВУЗы СКФО стали популярнее среди российских студентов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популярность университетов Северного Кавказа выросла среди абитуриентов из других регионов России. В частности, чаще всего туда едут бывшие школьники из Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Высшие учебные заведения Северного Кавказа с технической направленностью стали чаще выбирать выпускники школ со всей России: приток составил 20% в этом году. Особой популярностью они пользуются у абитуриентов из Краснодара, Ростова-на-Дону и Москвы, говорят данные МТС Геоэффект.

«По данным геоаналитики МТС, в тройку лидеров по числу поступающих в вузы СКФО вошли выпускники Чечни, Дагестана и Ставрополя. Приток студентов из других регионов увеличился на 20% среди абитуриентов Краснодарского края, Москвы и Ростовской области, что составляет около 3% от общего числа учащихся»

- МТС Геоэффект

Результаты исследования также говорят о том, что расширение образовательных программ в северокавказских университетах снизило отток абитуриентов из региона в столичные ВУЗы.

Больше всего выпускники школ Ставропольского края решают остаться в СКФО для получения высшего образования: они составляют порядка 45% от всех обучающихся в ВУЗах Северного Кавказа. Чаще техническое образование выбирают мужчины (65%), что говорит о пониженном спросе среди женщин.

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