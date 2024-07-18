В Дагестанском университете научат «Исламским финансам»

В Дагестанском университете осенью начнут преподавать дисциплину «Исламские финансы». Ее будут изучать студенты-экономисты.

В осеннем семестре 2023 года Дагестанский государственный университет введет курс «Исламские финансы» для студентов-экономистов.

Исламские финансы представляют собой уникальную область знания, которая сочетает в себе теологические и экономические аспекты. Это направление уже давно стало актуальным на мировом финансовом рынке, так как многие страны, включая Россию, начинают замечать растущий интерес к исламским финансовым инструментам.

«Новая дисциплина „Исламские финансы“ включена в учебный план магистерской программы „Государственное регулирование экономики“ направления „Экономика“ в рамках проекта по внедрению в Дагестане исламского банкинга»

– пресс-служба ДГУ

Исламские финансы основываются на принципах шариата, которые регулируют многие аспекты финансовых операций. По этой причине дисциплина имеет не только экономическую, но и культурную значимость, особенно для регионов с преобладанием мусульманского населения.

Одним из ключевых аспектов исламских финансов является принцип разделения рисков. В отличие от традиционных финансов, где акцент делается на получение прибыли любой ценой, исламская финансовая практика предполагает совместное участие всех сторон в рисках и вознаграждениях, что способствует более стабильному и ответственного поведению на финансовых рынках.

Студенты, изучающие «Исламские финансы», будут иметь возможность разобраться в специфике исламских финансовых инструментов, таких как мурабаха, иджара и мудараба. Эти концепции не только отличаются от традиционных финансовых методов, но и становятся все более актуальными на российском рынке, учитывая меры, предпринимаемые правительством для поддержки инновационных финансовых систем.