Вестник Кавказа

В Черкесске построят крупнейший единый спорткластер

В Черкесске построят крупнейший единый спорткластер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Карачаево-Черкесии планируют и дальше создавать все новые спортивные объекты – с этой целью в новом микрорайоне столицы республики города Черкесск вскоре вырастут два физкультурно-спортивных комплекса.

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) продолжат развивать спортивную инфраструктуру – для этого в новом столичном микрорайоне по федеральному проекту "Я выбираю спорт" построят два спортивных комплекса, написал сегодня в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"При поддержке Минспорта России... на территории КЧР планируется строительство двух спортивных объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса с использованием механизма ГЧП и объекта физической культуры и спорта в рамках концессионного соглашения"

- Рашид Темрезов

Это будет крупнейший в республике единый спортивный кластер, он расположится в новом строящемся микрорайоне Черкесска, рассчитанном на 35 тыс жителей.

Завершат строительство к 2028 году, уточнил Темрезов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1715 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кавказ будет принимать большие спортивные соревнования

Кавказ будет принимать большие спортивные соревнования

В УЕФА оценили выступление Грузии на Евро-2024

В УЕФА оценили выступление Грузии на Евро-2024

Борец-вольник из Дагестана не выступит на Олимпиаде

Борец-вольник из Дагестана не выступит на Олимпиаде

Азербайджанские гимнасты везут домой восемь медалей из Португалии

Азербайджанские гимнасты везут домой восемь медалей из Португалии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы