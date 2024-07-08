В Черкесске построят крупнейший единый спорткластер

Власти Карачаево-Черкесии планируют и дальше создавать все новые спортивные объекты – с этой целью в новом микрорайоне столицы республики города Черкесск вскоре вырастут два физкультурно-спортивных комплекса.

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) продолжат развивать спортивную инфраструктуру – для этого в новом столичном микрорайоне по федеральному проекту "Я выбираю спорт" построят два спортивных комплекса, написал сегодня в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"При поддержке Минспорта России... на территории КЧР планируется строительство двух спортивных объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса с использованием механизма ГЧП и объекта физической культуры и спорта в рамках концессионного соглашения"

- Рашид Темрезов

Это будет крупнейший в республике единый спортивный кластер, он расположится в новом строящемся микрорайоне Черкесска, рассчитанном на 35 тыс жителей.

Завершат строительство к 2028 году, уточнил Темрезов.