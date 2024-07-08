Кавказ будет принимать большие спортивные соревнования

Регионы Северного Кавказа могут стать круглогодичной базой подготовки сборных команд России практически по всем видам спорта, и первым будет восстановлен федеральный центр на озере Кезеной-Ам в Чечне.

В скором времени в Чечне вновь откроется центр подготовки российских спортсменов федерального уровня, сообщил сегодня на полях Кавказского инвестиционного форума в Грозном министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Спортивная сфера традиционно на Кавказе имеет мощное звучание, много чемпионов Кавказ дал России, они подняли высокую планку для молодежи. Главная задача - нарастить обеспеченность инфраструктурой, строить новые физкультурно-оздоровительные комплексы, разные базы. Практически приняли решение, что в районе озера Кезеной-Ам надо восстанавливать и наполнять новым содержанием федеральный центр подготовки спортсменов"

- Михаил Дегтярев

Нынешнее состояние материальной базы и климат на Северном Кавказе таковы, что здесь можно круглый год тренировать сборные команды страны практически по всем видам спорта. Помимо этого, Кавказ может стать центром проведения крупных межгосударственных, межрегиональных и других соревнований любого уровня – этот вопрос уже рассматривается министерством, добавил Дегтярев, передает "Интерфакс".