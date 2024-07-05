Число спортсменов увеличилось на Кавказе

На Кавказе выросло число людей, занимающихся спортом. Лидерами стали Чечня, Дагестан и Ингушетия. Чаще жители республик выбирают клубы ММА.

Количество людей, посещающих спортивные залы, увеличилось на Северном Кавказе, лучшие показатели выявлены в Чечне.

Как заявила глава Национального фитнесс-сообщества Елена Силина, с начала года число посетителей возросло почти на 60%. В Грозном функционируют порядка 70 клубов разных форматов.

Далее по списку идут Дагестан (37%), Ингушетия (35%), Карачаево-Черкесия (более 25%), Ставрополье (22%). В целом рост по Кавказу составил порядка 15%.

Силина отметила, что жители республик СКФО предпочитают посещать залы единоборств, а также тренажерные клубы.