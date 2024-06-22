Современный спортивный зал появится в горном селе Дагестана

Благодаря проекту "Местные инициативы" в селе Хупри Цунтинского района Дагестана будет отремонтирован обновленный спортивный зал. В будущем планируется реализация других проектов, улучающих жизнь местных жителей.

В горном селе Хупри Цунтинского района Дагестана начались работы по ремонту спортивного зала в рамках проекта "Местные инициативы". Об этом рассказало Минэкономразвития РД.

Ведомство передает, что ремонт спонсируется несколькими источниками. Большую часть составляют средства из республиканского бюджета – около 4 млн рублей. Более 1 млн выделено из муниципальных денег. Доля внебюджетного финансирования составила 2,3 млн рублей. Всего на строительство потрачено 7,5 млн рублей.

По словам местных властей, проект "Местные инициативы" привнес много хорошего в регион – реконструируются общественные пространства, строятся мосты и налаживается инфраструктура в целом.

"В этом году в селе Китлярата ремонтируется детский сад, в селе Хупри – спортивный зал, а в селе Кидеро ведется строительство водопровода. Этот проект помогает не только улучшить качество жизни людей, но и способствует созданию новых рабочих мест, что особенно важно для сельской местности»

- глава Цунтинского района Ахмед Гамзатов

Проект "Местные инициативы" – это платформа, которая дает возможность реализовать инициативы людей, решающих вопросы местного значения. К ним относится строительство дорог, починка водопровода, проводка электричества, обустройство детских, спортивных и культурных площадок, улучшение туристической инфраструктуры и многое другое.

В Дагестане планируется реализовать более 50 инициатив в 25 муниципалитетах за 2024 год.