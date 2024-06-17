В селах Кабардино-Балкарии появятся уникальные спортобъекты

Власти Кабардино-Балкарии заявили о том, что одним из приоритетных направлений развития республики является массовый спорт. В частности, это предполагает строительство современных спортивных объектов в сельских территориях.
"Ряд сельских населенных пунктов еще остро нуждается в строительстве и реконструкции спортивных объектов. Я поручаю правительству республики разработать отдельную региональную программу строительства спортивных объектов в сельской местности на 2024−2026 годы. В нынешнем году будут построены и отремонтированы еще 19 спортивных объектов"
– глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков
В правительстве КБР отметили, что программа предполагает решение нескольких задач:
- Обеспечение доступности спортивных занятий для жителей сельских районов
- Повышение уровня физической активности среди различных слоев населения
- Стимулирование туристического и спортивного потенциала региона
Также стало известно, что в основу будут положены такие принципы как целевая ориентация и комплексный подход, которые предполагают, что строительство объектов и развитие связанной с ними инфраструктуры будет осуществляться с учетом специфики и потребностей конкретных населенных пунктов.