В селах Кабардино-Балкарии появятся уникальные спортобъекты

Строительство новых и модернизацию уже существующих спортивных объектов анонсировали в Кабардино-Балкарии. Возведение объектов и развитие связанной с ними инфраструктуры будет осуществляться с учетом специфики населенных пунктов.

Власти Кабардино-Балкарии заявили о том, что одним из приоритетных направлений развития республики является массовый спорт. В частности, это предполагает строительство современных спортивных объектов в сельских территориях.

"Ряд сельских населенных пунктов еще остро нуждается в строительстве и реконструкции спортивных объектов. Я поручаю правительству республики разработать отдельную региональную программу строительства спортивных объектов в сельской местности на 2024−2026 годы. В нынешнем году будут построены и отремонтированы еще 19 спортивных объектов"

– глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков

В правительстве КБР отметили, что программа предполагает решение нескольких задач:

Обеспечение доступности спортивных занятий для жителей сельских районов

Повышение уровня физической активности среди различных слоев населения

Стимулирование туристического и спортивного потенциала региона

Также стало известно, что в основу будут положены такие принципы как целевая ориентация и комплексный подход, которые предполагают, что строительство объектов и развитие связанной с ними инфраструктуры будет осуществляться с учетом специфики и потребностей конкретных населенных пунктов.