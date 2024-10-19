Вестник Кавказа

Новую школу на 1550 мест открыли в Ставрополе

Новую школу на 1550 мест открыли в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Российском проспекте в Ставрополе открылась школа, которая сможет вместить более 1500 учащихся. Сейчас происходит набор классов.

В Ставрополе открылась новая школа на 1550 учащихся, поведали в администрации города. 

Проектировщики здания явно подумали о большом количестве учащихся и необходимости организации питания, поэтому в новой школе будут работать две столовые на 500 и 300 человек. Также в корпусе школы будут действовать актовые и спортивные залы. В целях физического развития подрастающего поколения на территории также открыты футбольные поля с беговыми дорожками. 

Объект обеспечит работой большое количество граждан, связанных с образованием. 

В настоящий момент производится комплектование классов, в школе готовы принять заявки от родителей.

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