Новую школу на 1550 мест открыли в Ставрополе

На Российском проспекте в Ставрополе открылась школа, которая сможет вместить более 1500 учащихся. Сейчас происходит набор классов.

В Ставрополе открылась новая школа на 1550 учащихся, поведали в администрации города.

Проектировщики здания явно подумали о большом количестве учащихся и необходимости организации питания, поэтому в новой школе будут работать две столовые на 500 и 300 человек. Также в корпусе школы будут действовать актовые и спортивные залы. В целях физического развития подрастающего поколения на территории также открыты футбольные поля с беговыми дорожками.

Объект обеспечит работой большое количество граждан, связанных с образованием.

В настоящий момент производится комплектование классов, в школе готовы принять заявки от родителей.