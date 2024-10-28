Свет вернули жителям более 20 населенных пунктов Ставрополья

На Ставрополье сообщили о восстановлении электроснабжения двух десятков населенных пунктов. Ранее местные жители оставались без света из-за непогоды.

В Ставропольском крае восстановлено электроснабжение более двух десятков населенных пунктов, прерванное сегодня из-за непогоды. Об этом поведал глава Предгорного округа, в котором отключалось электричество.

Николай Бондаренко уточнил, что свет вернули жителям всех 25 населенных пунктов, передает ТАСС.

"Нарушенное в связи с непогодой электроснабжение в 25 населенных пунктах Предгорного округа восстановлено"

– глава округа

Ранее сообщалось, что в аварийно-восстановительных работах участвуют 35 человек. Задействованы были 4 единицы спецтехники.