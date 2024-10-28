Вестник Кавказа

Торговый центр горел в Пятигорске

Торговый центр горел в Пятигорске
© Фото: МЧС Ставропольского края
Сегодня случился пожар в одном из ТЦ в Пятигорске. Пламя успело разрастись до 200 кв м, после чего сотрудники МЧС смогли с ним справиться. Все остались целы и невредимы.

На Нальчикском шоссе в Пятигорске произошел пожар в одном из торговых центров. Огонь начал распространяться из магазина одежды, и возгорание выросло до 200 кв м, рассказали в ставропольском МЧС.

Эвакуацию работников и посетителей ТЦ не проводили, так как пожарные смогли оперативно локализовать пожар. В операции участвовали 24 сотрудника МЧС и 7 специальных машин.

«По уточненной информации возгорание ликвидировано на площади 159 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет»

- МЧС Ставропольского края

Из-за происшествия часть торгового центра сильно выгорела.

© Фото: МЧС Ставропольского края
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