Мужчина продал два десятка арендованных машин в Пятигорске

На Ставрополье задержали мужчину, арендовавшего более 20 автомобилей, которые он впоследствии продал. Злоумышленник заключен под стражу.

В Ставропольском крае мужчина взял в аренду 22 машины и продал их третьим лицам. Об этом сказано в заявлении регионального управления МВД.

В полицию Пятигорска обратились представители трех организаций, специализирующихся на сдаче автомобилей в аренду.

"Все потерпевшие пострадали от действий одного гражданина. Заявители пояснили, что на их предложения откликнулся клиент и после подписания необходимых документов, они передали ему в общей сложности 22 транспортных средства"

– пресс-служба управления

Получив в свое распоряжение эти автомобили, арендатор перестал выходить на связь. При этом за аренду он ничего не заплатил.

Сотрудники правоохранители органов начали поиски злоумышленника. Им оказался 33-летний житель соседнего региона. Мужчину доставили в отделение, где он признался в содеянном. Он рассказал, что все транспортные средства продавал третьим лицам, а полученные деньги тратил. Сумма ущерба составила примерно 22 млн рублей.

По факту мошенничества завели полтора десятка уголовных дел, которые соединят в одно производство. На данный момент 16 автомобилей изъяты, в скором времени их вернут владельцам. Фигурант заключен под стражу.