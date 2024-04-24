Екатерина II: одна из самых могущественных женщин в мировой истории

228 лет назад, 17 ноября 1796 года, умерла Екатерина Великая. Она была одной из самых успешных правительниц Российской империи. Екатерине удалось значительно расширить границы государства и модернизировать страну. Интересные факты об одной из самых могущественных женщин в мировой истории - в нашей статье.

Как Екатерина II взошла на престол?

На самом деле, Екатерина Вторая, которая по происхождению была немкой - дочерью обедневшего прусского князя - не должна была оказаться на русском престоле. В 15 лет она приехала в Россию по приглашению императрицы Елизаветы, дочери Петра I, в качестве невесты для ее племянника, Петра III, которого Елизавета выбрала своим наследником. В 1762 году Елизавета умерла, Петр III взошел на трон и почти сразу же нажил себе неприятелей в лице военных и аристократии, которые своё спасение видели в Екатерине. Всего через полгода после восхождения на престол Пётр был вынужден отречься от власти в результате бескровного переворота, и Екатерина стала царицей. Через 8 дней Петр III был убит. Знала ли Екатерина о том, какая ему уготована участь или нет - неизвестно до сих пор.

Екатерина Великая дружила с Вольтером?

Екатерина Великая, которая считала себя просветителем и в чем с ней соглашаются историки и эксперты, написала множество книг, памфлетов и просветительских материалов с целью улучшения образования в Российской Империи. Она вела переписку со многими выдающимися умами своей эпохи, в том числе с Вольтером - французским философом, которого в России любили и уважали, поскольку он написал биографию Петра I. Екатерина не была знакома с Вольтером лично, однако в письмах они обсуждали всё: от способов борьбы с заболеваниями, до любви Екатерины к английскому саду. Переписка между правительницей и философом продолжалась более 15 лет, до самой смерти Вольтера, который называл российскую императрицу ”Северной звездой” и ”Российской Семирамидой”.

В 2006 году на аукционе ”Сотбис” были выставлены на торги 26 писем Екатерины и Вольтера, проданные российскому бизнесмену за $ 515 тысяч.

Екатерина II и геополитика

Когда в США в 1775 году началась Революционная война (Война за независимость от Британии), граф Дартмут, министр колоний Великобритании, обратился к Екатерине Великой за помощью: он просил ее отправить 20 тысяч солдат, чтобы подавить колониальное восстание в Америке. Однако российская императрица отказала, мотивировав своё решение тем, что поддержка Британии против колонистов приведет к полномасштабному европейскому конфликту с Францией. Историки считают, что Екатерина испытывала неприязнь к королю Великобритании, Георгу III, и не считала Американскую революцию угрозу российской монархии. Правда, в 1780-м году она попыталась выступить посредником между Британией и мятежными колониями, чтобы защитить интересы российского судоходства в Атлантике.

Екатерина Великая и оспа

Во время правления Екатерины II оспа была серьёзной проблемой во всем мире, в том числе и в Российской Империи. Больше всего от оспы страдали дети: от заболевания умирал каждый 7 ребенок. Екатерина, глубоко уважавшая достижения науки и прогресса, стала первым в Российской Империи человеком, который рискнул на процедуру вариоляции - введения инфицированного материала для борьбы с оспой. Вариоляция - предтеча современной вакцинации - широко применялась на Ближнем Востоке, в Африке и в Китае, начиная с XVI века, а в Европу пришла только в XVIII. В 1768 году Екатерина пригласила британского врача, Томаса Димсдейла, который делал прививки королевским особам Великобритании, в Россию. Царица и ее сын, Павел, были успешно привиты, после чего Екатерина инициировала массовую кампанию по вариоляции по всей империи: 20 тысяч россиян были инокулированы к 1780 году, и два миллиона - к началу XIX века.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Екатерина Великая и Эрмитаж

Благодаря Екатерине II в России появилась первый музей, который сегодня является одним из самых популярных в мире: Эрмитаж. История музея началась в 1765 году, через три года после того, как Екатерина стала императрицей: тогда она приобрела 225 полотен, в том числе работы Рембрандта и Франса Хаоса. Во второй раз коллекция была пополнена в 1769 году. К 1771 году у Екатерины в Зимнем дворце было уже почти тысяча картин, и помещение для них (сегодня Малый Эрмитаж) стало не хватать. В результате строится здание Большого Эрмитажа. К концу жизни Екатерина собрала коллекцию, насчитывающую около 4000 тысяч картин, она также приобрела библиотеки Вольтера и Дидро. В искусство российская императрица вкладывала колоссальные деньги не просто так. Понимая художественную, историческую и эстетическую ценность приобретаемых шедевров, Екатерина Великая одновременно делала политическое заявление о том, что Российская Империя - просвещенная держава, а она сама не просто самодержец, но и тонко чувствующая женщина.