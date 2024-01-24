Почему империя называлась Османской и кто такой султан Осман I?

Могущественная империя, на протяжении нескольких сотен лет сохранявшая доминирующее положение на мировой арене, носила имя справедливого и энергичного предводителя, стратега и военачальника - султана Османа. Кто такой Осман I (Осман Гази) – родоначальник османской династии, представители которой правили одноименной империей более 600 лет?

Осман появился на свет в городе Сёгют в середине XIII века. Его отцом был знаменитый правитель Эртугрул, которого считали одним из самых могущественных по тем временам. С юности будущий глава династии принимал участие в боях вместе с отцом, несколько раз командовал войском, поэтому солдаты хорошо знали Османа.

Предзнаменование о будущем могуществе империи

Когда Осман был в гостях у мусульманского ученого шейха Эдебали, ему приснился сон: из груди шейха поднялась луна, а затем вошла в грудь Османа, ветви платана стали выходить из его пупка, весь земной шар был охвачен его тенью, под которой ходило множество людей. Осман рассказал шейху о своем сне, и тот истолковал его:

Бог благословил тебя и твоих потомков долгим правлением. Ты женишься на моей дочери. Ваши дети станут завоевателями мира.

Как и каким был выглядел Осман I?

Осман был среднего роста. У него были широкие плечи, округлое лицо и смуглая кожа. Он предпочитал простую одежду, на голове носил хорасанский тюрбан, на красной суконной шапке в скрученной форме была намотана широкая и длинная ткань. Осман отличался своим добрым нравом и силой, хорошо ладил с правителями соседних территорий. Также он был знаменит своей храбростью и глубокими знаниями. При Османе турецкий язык приобрел более высокий статус, его перестали считать языком простого народа.

Победы Османа I

В 1281 году после смерти отца Осман стал главой бейлика и продолжил дело Эртугрула. За время правления ему удалось разоблачить заговоры текфуров. К 1290-м годам в честь него стала выпускаться серебряная монета. В этот же период он завоевал Караджахисар. Имя Османа начали упоминать во время пятничной проповеди. Территория, находящаяся под властью Османа, стала приобретать статус автономии.

В начале XIV века Осман одерживал победу при Динбозе, а к 1308 году получил выход к Мраморному морю. На острове Имрали была создана военно-морская база. Согласно некоторым западным источникам, Осман Гази даже организовал экспедицию на остров Родос в Эгейском море.

Правление текфуров отличалось суровостью, народ был обложен высокими налогами. Из-за этого жители деревень, которые проживали на землях восточнее Мраморного моря, с благодарностью приняли правление Османа Гази.

С 1317 года в военных операциях вместе с командирами участвует сын Османа – Орхан-бей. В тот период глава династии хотел завоевать Бурсу, которая тогда была одним из важных стратегических центров. Однако атака на крепость могла повлечь огромные жертвы, поэтому Осман решил осадить крепость.

Османа Гази считают одним из величайших стратегов: он всегда действовал осторожно, но унаследовав бейлик площадью почти 5 тыс. квадратных километров, расширил владения до 16 тыс. квадратных километров.