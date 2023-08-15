Мехмед Завоеватель: османский султан, изменивший историю

Достижения этого султана Османской империи принесли ему бессмертный титул Завоевателя. Расскажем о Мехмеде II, который прославился не только взятием Константинополя.

Мехмеду Завоевателю был всего 21 год, когда он отправил Византийскую империю на пыльные страницы истории, превратив тюркское государство в империю, которая будет править регионами на нескольких континентах на протяжении столетий.

Первый раз на престоле

Отец Мехмеда Мурад II отрекся от престола в 1444 году и призвал Мехмеда II стать новым лидером империи, когда тому было 12 лет. Великим визирем в то время был назначен Халил-паша. Однако он выступал за проведение мирной внешней политики, что не устраивало молодого султана, целью которого был Константинополь.

Узнав о том, что ребенок оказался на османском престоле, папа римский благословил польско-венгерские отряды на возобновление военных действий с османами. В этот момент было принято решение поставить во главе командования Мурада II, который в итоге разбил войска неприятеля. Султан поставил сына во главе одной из провинций, при этом неоднократно привлекал его к военным кампаниям. Так продолжалось вплоть до 1451 года.

Возвращение к власти

В 1451 году умирает Мурад II и Мехмед II вновь вступает на престол, но на этот раз уже имея за плечами множество усвоенных уроков и определенный опыт. Взгляд нового правителя по-прежнему был устремлен на Константинополя, который в тот момент был столицей Византии. Султан немедленно начал подготовку к предстоящему бою. На тот момент город уже много раз подвергался осаде, поэтому Мехмед II хорошо понимал, что для достижения заветной цели потребуется особая тактика. Султан собрал большую армию и отправился к мощным стенам города. Он окружил город как с моря, так и с суши, после чего последовал неожиданный шаг: военные корабли были переброшены по суше вокруг современного района Галата – тогда это была небольшая генуэзская торговая колония.

Так корабли Мехмеда попали в бухту, что помогло султану улучшить связь с армией у городских стен. Военная кампания продолжалась более 50 дней. 29 мая город окончательно пал, что принесло Мехмеду II заслуженный титул Завоевателя.

Это сражение - самая известная победа Мехмеда II, но в последующие годы он также обеспечил османский контроль над Сербией, Мореей, Трапезундом (современный Трабзон) в северном регионе современной Турции, а также Боснией, Албанией и рядом анатолийских территорий. В ходе более чем двух десятков военных кампаний во время своего правления султану удалось завоевать большие территории, распространив контроль Османской империи до более чем 2,2 миллионов квадратных километров.

Последняя сражение Мехмеда II произошло в 1480 году, когда он одержал победу в итальянском Отранто. 3 мая 1481 года султан-завоеватель умер.

Не только полководец

Хотя великого османского султана больше всего помнят за блестящие военные завоевания, но он много внимания уделял образованию.

Мехмед говорил на персидском, арабском, древнегреческом и итальянском языках. Этот факт рассматривается многими исследователями как знак, свидетельствующий о его желании сформировать империю, охватывающую как Запад, так и Восток. Турецкие историки говорят, что в его библиотеке султана были книги по геометрии, религии, инженерному делу, астрономии, арифметике, археологии, географии и философии.

Султан Мехмед II был известен и как поэт. Он проявлял большой интерес к искусству и поручил художнику эпохи Возрождения Беллини написать свой портрет. Османский султан также много читал о военных кампаниях, возглавляемых Александром Македонским. За короткую жизнь (а султан прожил всего 49 лет), Мехмед II сумел оставить неизгладимый след в истории, и его наследие живет до сих пор.