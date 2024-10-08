Вестник Кавказа

Запад предлагал Грузии начать войну с Россией

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузия ранее получала предложение от стран Запада начать войну с РФ, после чего грузинский народ должен был отправиться в партизаны и вести боевые действия из леса. Факт раскрыл сегодня почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

Некая западная страна предлагала Тбилиси начать воевать с Россией, признался сегодня в интервью первый номер правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

По словам основателя "Мечты", о ситуации ему рассказал Ираклий Гарибашвили, бывший на тот момент премьером.

С Гарибашвили, уточнил Иванишвили, говорил представитель руководства одной из стран Запада. В ответ на его предложение грузинский премьер поинтересовался, понимает ли его собеседник, сколько дней Грузия сможет продержаться против России. Западный чиновник назвал эту цифру – три-четыре дня. Тогда Гарибашвили поставил вопрос ребром и уточнил, верно ли, что Грузию предполагается уничтожить ради этого срока.

"Ему ответили: "Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда"

– Иванишвили

Почетный председатель "Мечты" пояснил, что именно этот инцидент вынудил руководство страны действовать более жестко в отношении таких идей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Грузинская мечта&quot; агрессивно защищается – Иванишвили

"Грузинская мечта" агрессивно защищается – Иванишвили

&quot;Грузинская мечта&quot;: отношение к России и шансы на победу

"Грузинская мечта": отношение к России и шансы на победу

Грузия станет богатой через шесть лет – Иванишвили

Грузия станет богатой через шесть лет – Иванишвили

Парламентские выборы 2024: что ждет Грузию 26 октября?

Парламентские выборы 2024: что ждет Грузию 26 октября?

Иванишвили: только &quot;Грузинская мечта&quot; ориентирована на Грузию и грузин

Иванишвили: только "Грузинская мечта" ориентирована на Грузию и грузин

Грузия справится и без финансирования ЕС – власти

Грузия справится и без финансирования ЕС – власти

Иванишвили подарил Грузии рукопись X века

Иванишвили подарил Грузии рукопись X века

Европарламент призвал заморозить финансирование Грузии

Европарламент призвал заморозить финансирование Грузии

США поставили цель лишить Грузию &quot;Мечты&quot;

США поставили цель лишить Грузию "Мечты"

Европа снова призывает Грузию присоединиться к антироссийским санкциям

Европа снова призывает Грузию присоединиться к антироссийским санкциям

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы