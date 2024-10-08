Запад предлагал Грузии начать войну с Россией

Грузия ранее получала предложение от стран Запада начать войну с РФ, после чего грузинский народ должен был отправиться в партизаны и вести боевые действия из леса. Факт раскрыл сегодня почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

Некая западная страна предлагала Тбилиси начать воевать с Россией, признался сегодня в интервью первый номер правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

По словам основателя "Мечты", о ситуации ему рассказал Ираклий Гарибашвили, бывший на тот момент премьером.

С Гарибашвили, уточнил Иванишвили, говорил представитель руководства одной из стран Запада. В ответ на его предложение грузинский премьер поинтересовался, понимает ли его собеседник, сколько дней Грузия сможет продержаться против России. Западный чиновник назвал эту цифру – три-четыре дня. Тогда Гарибашвили поставил вопрос ребром и уточнил, верно ли, что Грузию предполагается уничтожить ради этого срока.

"Ему ответили: "Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда"

– Иванишвили

Почетный председатель "Мечты" пояснил, что именно этот инцидент вынудил руководство страны действовать более жестко в отношении таких идей.