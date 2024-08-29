Вестник Кавказа

Поезд "Рица" прибыл в Сухум

Сухум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году туристический поезд "Рица" совершает всего один рейс - он стартовал в выходные. Сегодня туристы из Москвы добрались до столицы Абхазии.

Сегодня туристический поезд "Рица" в первый и единственный в 2024 году раз прибыл на Сухумский вокзал в Абхазии.

Поезд стартовал из Москвы в ночь с 18 на 19 октября, в воскресенье 20 октября туристы побывали в Новороссийске, понедельник 21 октября провели в Гагре за осмотром достопримечательностей, сегодня же поезд прибыл в столицу Абхазии. На вокзале туристов встречали с музыкой, россияне увидели абхазский танец. После этого организованных туристов ждало посещение рынка, Ботанического сада, а также достопримечательностей Нового Афона.

Всего туристический поезд привез в Абхазию около 150 пассажиров.

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