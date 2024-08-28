В Абхазию на поезде 2024: цена билета, "Ласточка", ретропоезд "Сочи" и "Рица"

На отдых в Абхазию в 2024 году можно добраться разными способами, и один из них – поезд. Расскажем о всех поездах в Абхазию из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Адлера, о "Ласточках", их расписании, маршрутах и ценах.

В Абхазии скоро начинается бархатный сезон 2024 – курорт предлагает приятную погоду, теплое Черное море, царство фруктов и разнообразие развлечений. Как добраться в осеннюю Абхазию?

Единственный прямой путь в Абхазию лежит по железной дороге. Самолеты в республику пока не летают, так как Сухумский аэропорт еще не отреставрирован, а если пересекать границу на автомобиле или автобусе, то можно попасть в серьезную пробку.

Добраться на поезде до Абхазии проще всего из Москвы и Сочи. В республику ходят как специальные туристические поезда – ретро и круиз, так и обычные пассажирские, и даже электрички, а точнее скоростные электропоезда "Ласточка".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие поезда ходят в Абхазию из России в 2024 году?

Попасть в Абхазию по железным дорогам можно разными способами. Туда ходят как обыкновенные пассажирские составы, так и туристические.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристические поезда:

туристический поезд "Рица";

ретропоезд "Сочи" в Абхазию.

Пассажирские поезда:

из Москвы до Сухума;

из Санкт-Петербурга до Сухума.

Из других городов России нужно будет ехать с пересадкой.

Кроме того, между Сочи и Гагрой курсирует скоростной электропоезд "Ласточка".

"Ласточка" Сочи – Гагра: расписание и маршрут

На электропоезде Сочи-Гагра можно совершить стремительное путешествие от самого известного курорта Краснодарского края до самого популярного курорта в Абхазии. Проверка документов на границе будет проходить по ходу следования, выходить из "Ласточки" не придется.

© Фото: сайт РЖД

Расписание: составы ходят ежедневно по московскому времени. Из Сочи поезд отправляется в 8:50 и прибывает в Гагру в 13:06. В обратном направлении из Гагры он выезжает в 13:26, прибывает в 17:33. Время пути в одну сторону – 4 часа 16 минут, а в другую немного быстрее – 4 часа 7 минут.

Маршрут: за время поездки на скоростном поезде из Сочи пассажиры смогут увидеть станции Мацеста, Хоста, Адлер, Аэропорт Сочи, Имеретинский курорт, Цандрыпш, Абаата, Гагрыпш и конечный пункт назначения Гагра.

Цена билета: на конец августа и большую часть сентября начинается от 1541 рубля, позже, со спадом турпотока, цены снижаются.

Туристический поезд "Рица"

Поезд "Рица" – это уникальная возможность посетить самые яркие достопримечательности Абхазии. В этом году он отправится в путь единственный раз в октябре.

© Фото: Сайт РЖД

Расписание: состав отправится 18 октября в 23:22 с Казанского вокзала в Москве. Обратно он вернется ровно через неделю – 25 октября в 23:40.

Маршрут: пассажиры "Рицы" отправляются не просто в железнодорожную поездку, а в тур, который начинается в Москве и в рамках которого с экскурсиями посещаются Новороссийск с заездом в поселок Абрау-Дюрсо, затем в Абхазии Гагра, Сухум и Новый Афон, а на обратном пути – Сочи и Ростов-на-Дону. Но при желании можно купить билет без экскурсий и самому планировать досуг в городах посещения, в Абхазии это Гагра и Сухум.

Цена билета: цена тура начинается от 99,8 тыс рублей за купе, вагон СВ – от 144,2 тыс рублей. В стоимость входит проезд по маршруту, экскурсионное обслуживание и питание. Цена билета с завтраками – от 40 тыс рублей.

Ретропоезд "Сочи" в Абхазию

Туристический ретропоезд "Сочи" Туапсе-Гагра позволит пассажирам осуществить путешествие во времени, ведь он оформлен в духе 1970-1980-х годов. Несмотря на интерьер в стиле ретро, поезд предлагает все современные удобства – интернет, зарядки, кондиционер.

Уникальная особенность состава "Сочи" – в нем есть специальный обзорный вагон. В его окнах нет стекол, и путешественники могут максимально приблизиться к морю и горам.

© Фото: сайт РЖД

Расписание: поезд из Туапсе ходит в Абхазию с 1 мая по 7 октября ежедневно, кроме вторников. Из Туапсе состав отправляется в 04:20 и прибывает в Гагру в 9:45). Обратно из Гагры выходит в 19:40, в Туапсе прибывает в 01:05 минут, с небольшой остановкой в Сочи. Время пути на поезде Туапсе-Гагра – 5 часов 25 минут, в обратном направлении чуть дольше из-за 14-минутной остановки в Сочи – 5 часов 40 мин.

© Фото: Сайт РЖД

Маршрут: За время пути путешественники проедут станции Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский Курорт, Веселое, Цандрыпш и прибудут в солнечную Гагру. В среду состав едет по укороченному маршруту из Сочи.

Цена билета: в ретропоезде "Сочи" 5 классов обслуживания: общий, сидячий, плацкарт, купе и СВ. Стоимость общего билета составляет менее тысячи рублей, сидячий начинается от 1,2 тыс рублей, плацкарт – от 1,4 рублей, купе – от 2,8 тыс рублей и СВ – 5,5 тыс рублей. Однако стоит помнить про динамическое ценообразование: точная стоимость билета зависит от сезона, во время пиковой нагрузки она обычно выше. Купить билет можно на сайте РЖД, в приложении или в кассе вокзала.

Пассажирские поезда в Абхазию

Пассажирские поезда из Москвы в Абхазию

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расписание: поезда из Москвы в Сухум ходят до конца октября ежедневно, за исключением нескольких выходных. С ноября расписание немного меняется, и они начинают отправляться через день. Отправление из столицы России происходит в 19:50, прибытие в Сухум – в 10:43 на вторые сутки. Обратно поезд выезжает в 14:23 и прибывает в Москву в 04:30 на вторые сутки. Общее время в пути – 1 день 15 часов.

Маршрут: его отправная точка – Казанский вокзал в Москве. За время следования поезд проезжает крупные города – Рязань, Воронеж, Ростов, Краснодар, Туапсе, Сочи (Россия), Гагра и Новый Афон (Абхазия), а затем приходит в Сухум.

Цена билета: минимальная стоимость железнодорожного билета из Москвы в Сухум – 7,4 тыс рублей в плацкарте, в купе – от 12,6 тыс рублей.

Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Сухум

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расписание: железнодорожные составы отправляются из СПб в 23:07, прибывают в место назначения в 9:55 на третьи сутки. Обратно поезд выезжает в 19:40 и прибывает в Северную столицу в 6:30 на третьи сутки. Общее время в пути составит 2 дня 11 часов.

Важно! Поезд Санкт-Петербург – Сухум курсирует только летом.

Маршрут: поезд 479А отправляется с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Он проезжает Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Новочеркасск, Сочи (Россия), Гагру, Новый Афон (Абхазия) и прибывает в Сухум.

Цена билета: самый дешевый билет от Санкт-Петербурга до Сухума можно купить от 7,8 тыс в плацкарте и от 14 тыс в купе.

Из других городов России можно доехать до Москвы, Сочи и Краснодара и сделать пересадку до прямого поезда в Сухум или Гагру.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Проверка документов на границе проходит по ходу следования прямо в вагоне. Сначала он остановится на час у российской станции "Веселое", а потом на платформе "Цандрипш" в Абхазии.