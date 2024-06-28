Поезд "Рица" в Абхазию: расписание, цена и маршрут в 2024 году

Туристический поезд "Рица" отправится в Абхазию в этом году единственный раз - в середине октября. Сколько стоит тур в Абхазию и какие достопримечательности можно увидеть за неделю?

РЖД осенью пустит в Абхазию туристический поезд "Рица". Круизное путешествие продлится семь дней, два из которых туристы проведут в Абхазии.

Поезд "Рица" – расписание

В 2024 году состоится только один рейс туристического поезда из Москвы в Абхазию. Поезд "Рица" отправится в пятницу 18 октября в 23.22 с Казанского вокзала и вернется туда же в следующую пятницу - 25 октября в 23.40. Туристы проводят в поезде ночное время, а днем гуляют по городам - самостоятельно или с экскурсионной программой, в зависимости от выбранного тарифа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В середине октября на Юге России и в Абхазии стоит теплая и солнечная погода, некоторые туристы смогут даже искупаться в море в Абхазии, где в октябре еще длится бархатный сезон.

Маршрут туристического поезда

"Рица" идет из Москвы в Новороссийск, затем пересекает границу с Абхазией, где делаются остановки в Гагре и Сухуме, затем состав возвращается в Россию, один день путешественники гуляют по Сочи, один - по Ростову-на-Дону.

В Новороссийск круизный поезд прибудет 20 октября, в программу тура входят обзорная экскурсия, осмотр достопримечательностей, в том числе крейсера-музея "Михаил Кутузов"; визит в CHATEAU PINOT с посещением виноградников, улиточной фермы и дегустацией; обед, посещение Центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" с дегустацией и экскурсией.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гагре туристы посетят семейную винодельню Wine Jet Abkhazia, пасеку "Медовый двор", увидят Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица в Рицинском нацпарке, посетят дачу Сталина. После обеда в ресторане "Абхазский дворик" туристы смогут прогуляться по городу, после чего их ждет пешая экскурсия по вечернему Сухуму - столице Абхазии.

В Сухуме 22 октября туристы с гидами посетят центральный рынок и Сухумский ботанический сад.

В этот же день запланировала поездка в Новый Афон, где путешественники посетят Новоафонский монастырь, Новоафонский водопад, Новоафонскую пещеру, побывают на станции Псырцха, после чего отведают блюда абхазской кухни в местной кафе.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

В Сочи, куда туристы прибудут 23 октября, у них будет свободное время, которое отдыхающие смогут провести гуляя по городу, на берегу моря или в горах на одном из всесезонных курортов.

Последний город, который увидят пассажиры туристического поезда "Рица", - Ростов-на-Дону. В программе обзорная экскурсия, обед в ресторане "Казачий курень", теплоходная экскурсия.

Цена путешествия на поезде "Рица"

Цены на железнодорожный круиз в Абхазию из Москвы зависят от выбранной категории вагона и приобретенных экскурсий.

Базовая стоимость билета в поезд "Рица" в вагон купе начинается от 40,5 тыс рублей, в СВ - от 73 тыс рублей.

Стоимость тура на поезде в Абхазию начинается от 99,8 тыс рублей на человека при размещении в купе. Тур в Абхазию включает не только железнодорожную перевозку, но и питание, экскурсии с гидом, билеты в музеи, трансфер автобусом на местности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При покупке билета на поезд без дополнительной программы турист получает возможность самостоятельно посетить пять городов и сэкономить на отелях - ночи проводятся в поезде. Также билет включает постельное белье и завтраки. При этом отдельные экскурсии можно докупить, сделать это можно как на сайте, так и у проводника поезда. Например, за экскурсионный день в Гагре с обедом и прогулкой по Сухуму вечером нужно заплатить 7,9 тыс рублей, за дневную программу в Сухуме и Новом Афоне доплата составит 6,5 тыс рублей. Отметим, что покупка экскурсий у проводника будет стоить чуть дороже, чем заранее на сайте.

Особенности поезда "Рица"

Современные вагоны поезда оборудованы кондиционерами, эко-туалетами, розетками. В состав поезда входят также:

вагоны-рестораны,

вагон-бар с танцполом и караоке,

вагон-душ,

вагон-спа с инфракрасной сауной.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Пассажиры поезда проходят пограничный контроль внутри вагонов, для въезда в Абхазию необходимо предъявить внутренний паспорт гражданина РФ. В Абхазию могут не пустить людей с грузинской фамилией, должников - по алиментам, кредитам, штрафам и т.п.

Дети до 14 лет въезжают по свидетельству о рождении с указанием гражданства или по заграну.

Другие поезда в Абхазию

В Абхазию россияне могут попасть по железной дороге разными поездами - как туристическими, так и обычными пассажирскими.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме поезда "Рица" в Абхазию также ходят туристический поезд "Сочи", маршрутом Туапсе - Сочи - Гагра; поезд "Ласточка", совершающий круиз между Сочи и Гагрой.

Обычные пассажирские поезда в Абхазию ходят из Москвы (круглогодично) и из Санкт-Петербурга (летом). Из других городов, например из Казани, Уфы, Екатеринбурга, прямых поездов в Сухум нет, но туристы могут добраться до Абхазии с пересадкой, удобнее всего делать ее в Сочи или Краснодаре.