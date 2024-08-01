Рукотворный Новоафонский водопад в Абхазии: как монахи сотворили чудо

Новоафонский водопад – самый живописный уголок Абхазии. Как монахи смогли сотворить такое чудо? Расскажем, где он находится, как туда добраться и какая стоимость посещения.

Водопад в Новом Афоне в Абхазии так и называется – Новоафонский, или Афонский водопад. Это рукотворный водопад, который был создан монахами на реке Псырцха в Гудаутском районе Абхазии.

Новоафонский водопад: история

Строительство Новоафонского водопада началось в 1882 году руками монахов, прибывших из Свято-Пантелеимоновского монастыря на Афоне в Греции. На новом месте они хотели создать еще одну обитель. Территорию вокруг нее было необходимо привести в порядок, так что иноки занялись облагораживанием – разбили сады и плантации на склонах горы Афон, которые стало необходимо как-то орошать. Поэтому монахи-ремесленники возвели в ущелье реки Псырцха две плотины из камня, из-за которых возникло одноименное озеро. Оно накапливало воду для полива. Плотина также предотвращала разливы реки, которые нередко происходили до ее строительства и причиняли серьезный вред.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В итоге, благодаря арочным плотинам, стекающая из озера вода и образовала водопад в Новом Афоне, который сейчас считается одной из самых живописных достопримечательностей Абхазии. Позже плотины стали частью первой в Российской Империи гидроэлектростанции, в строительстве которой принимали участие те же монахи, что создали Новоафонский водопад.

© Фото: Wikimedia Commons, LxAndrew, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Где находится Афонский водопад?

Водопад в Новом Афоне располагается в Гудаутском районе Абхазии на окраине города. Найти его несложно – звуки бурно стекающей воды будут слышны издалека. Дойти до природного памятника можно вдоль реки Псырцха. По пути путешественнику встретятся сувенирные магазинчики, торговые лавки и достопримечательности Нового Афона – древняя церковь Симона Кананита, Музей истории Абхазского царства и здание старой гидроэлектростанции.

© Фото: Сайт Новоафонской пещеры

Адрес и координаты водопада в Новом Афоне

Адрес: Абхазия, Гудаутский район, Новый Афон.

Координаты GPS: 43.09114, 40.81642.

Как добраться до Новоафонского водопада?

Если вы уже находитесь в Новом Афоне, то до водопада можно дойти пешком. Путь по Царской аллее составит не более 10 минут, прогулка от административного здания Новоафонской пещеры займет примерно столько же времени. Если же вы решили посетить сначала музей истории Абхазского царства, то от него дорога до Новоафонского водопада составит около 5 минут.

© Фото: Wikimedia Commons, LxAndrew, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Чтобы добраться до Нового Афона из других городов Абхазии, можно воспользоваться:

рейсовыми автобусами и маршрутками – они выезжают из ближайших крупных городов Абхазии, Сухума, Гагры и Пицунды, ходят часто и в большом количестве, а интервал между рейсами обычно не превышает 30 минут;

личным автомобилем – дорога на машине из центра Сухума займет от 30 до 40 минут и составит 27 км. Из Гагры путь будет длиннее: путешествие продлится около 55 минут, за которые вы проедете 60 км;

такси. Выбирая такси, стоит иметь в виду, что в Абхазии не работают привычные для россиян сервисы Яндекс и Uber, поэтому придется поискать водителя среди местных частных перевозчиков.

Чтобы попасть в Новый Афон из Сочи, можно сесть на автобус №558, который идет от Аэропорта через ж/д вокзал Адлер до КПП Псоу на русско-абхазской границе. Это его конечная остановка, поэтому на территории Абхазии надо будет пересесть на другой транспорт, идущий в Новый Афон. Конечно, доехать из Сочи можно и на такси, личном авто или заранее заказать трансфер. Через Новый Афон ходят и поезда до Сухума.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Цена посещения

Стоимость посещения Новоафонского водопада – бесплатно. Время работы также неограничено – водопад доступен все 24 часа в сутки круглый год.