Захватывающая Новоафонская пещера в Абхазии: где находится, чем славится, интересные факты

Чем известна Новоафонская пещера в Абхазии и что в ней можно увидеть? Расскажем, где она находится и как добраться, о цене билета, графике работы, железной дороге, глубине и температуре, интересных фактах.

Новоафонская пещера – это огромная карстовая полость, она считается самой большой пещерой и самой живописной пещерой в Абхазии – и не только.

Залы и галереи пещеры проходят под Иверской горой. Всего в пещере 9 разнообразных залов, экскурсии обычно проводятся по 6 из них. Еще два зала – "Апхьярца" и Спелеологов – концертные, там регулярно выступают музыканты.

© Фото: Сайт Новоафонской пещеры

В пещере есть и мрачные подземелья, и торжественные белоснежные сталактитовые дворцы, и яркие пещерные озера, и цветные сталактиты, и даже каменные водопады.

Цена билета в Новоафонскую пещеру

Попасть в пещеру в Новом Афоне можно только в составе экскурсии.

Взрослый билет на экскурсию в Новоафонскую пещеру стоит 700 рублей (на июль 2024 года). Дети до 8 лет проходят бесплатно.

Парковка у входа в пещеру платная, стоимость – 250 рублей.

За фотографирование в залах пещеры нужно заплатить (перед началом экскурсии) еще 50 рублей.

Билеты проще купить, если идти в составе организованной группы – тогда вопросы с кассой решает гид. Самостоятельные туристы приобретают билеты по остаточному принципу после экскурсоводов.

Где находится пещера в Новом Афоне?

Адрес Новоафонской пещеры – Гудаутский район, город Новый Афон, ул. Чанба, 1А.

Координаты пещеры – 43.090569, 40.810122.

© Фото: Сайт Новоафонской пещеры

Как добраться до Новоафонской пещеры?

Пещера находится в городе Новый Афон. Попасть в него из других городов и сел Абхазии можно на маршрутке, такси или автомобиле (личном или арендованном).

Добраться до Нового Афона из России, а точнее из Сочи, можно множеством способов:

на машине – личной или взятой в аренду;

заказать трансфер;

на такси (понадобится брать такси дважды – на территории РФ и Абхазии отдельно);

на автобусе №558 (по России, до КПП Псоу) и маршрутке (от КПП Псоу до Нового Афона);

по единому билету: самолет + автобус или поезд + автобус. Поезд прибывает на железнодорожный вокзал Адлер, самолет – в аэропорт Сочи. Автобус из Сочи в Новый Афон по единому билету будет стоить 869 рублей.

Железная дорога в пещере

От входа в административное здание до входа в пещеру следует уникальный поезд, аналогичный поезду метро. Таких поездов было создано два: первый – сразу после открытия пещеры.

© Фото: Сайт Новоафонской пещеры

Второй, на смену ему, – уже в 2014 году.

© Фото: Сайт Новоафонской пещеры

Поезд непривычно миниатюрный – это связано с узкой колеей и низкими сводами тоннеля.

На линии всего три станции. Длина путей – 1,3 км.

График работы Новоафонской пещеры

Режим работы пещеры в Новом Афоне зависит от сезона. Летом она обычно работает без выходных, зимой – несколько раз в неделю. Актуальные часы работы лучше уточнять в соцсетях пещеры.

Летнее (с 1 июля по 30 сентября) расписание пещеры – ежедневно, без выходных, с 9.00 до 19.00.

С 1 по 13 октября она будет работать ежедневно, без выходных, с 10.00 до 18.00.

С 14 по 31 октября появятся выходные дни: 14, 21 и 28 октября.

С 1 ноября по 31декабря попасть в пещеру можно будет только по средам, четвергам, субботам, воскресеньям. Открыта она будет с 10.00 до 18.00.

Экскурсия в Новоафонскую пещеру

На поезде группы туристов добираются до первого зала − "Анакопия". Дальше маршрут пешеходный. Посетители идут пешком около 1,4 км. Длительность экскурсии – 1,5 часа.

© Фото: Сайт Новоафонской пещеры

Для экскурсии по пещере в Новом Афоне лучше выбрать удобную обувь, которая не скользит: дорожки могут быть сырыми и скользкими.

Глубина

Самая нижняя точка Новоафонской пещеры – т. н. зеркало озер. Она расположена на высоте 36 метров над уровнем моря. Своды здесь имеют толщину 200 м.

Интересные факты о пещере в Новом Афоне

Местные жители издревле знали о пещере и называли ее "Бездонная яма", однако впервые люди вошли в нее только в 1961 году.

Первопроходец Новоафонской пещеры – местный художник и скульптор Гиви Смыр.

Обычные люди, не спелеологи, попали в пещеру только в 1971 году.

© Фото: Сайт Новоафонской пещеры

Изначально вход в пещеру представлял собой 30-метровую отвесную шахту, так что добраться даже до ее начала было невероятно сложно. Позже у подножия Иверской горы создали тоннель, по которому затем пустили поезд.

На железной дороге в Новоафонской пещере всего три станции.

Поезд метро в пещере уникален – он изготавливается в единственном экземпляре.

Самый высокий зал Новоафонской пещеры – 97 м – зал "Спелеологов".

Самый большой зал пещеры – 260 на 75 м, и 50 в высоту – зал "Махаджиров".

Озера Новоафонской пещеры

В Новоафонской пещере есть множество разнообразных озер: от небольших озерец под названием "гуры", которые пересыхают в сухой сезон, до глубоких озер, самые известные из которых – Голубое и Анатолия – находятся в первом зале "Анакопия". Голубое озеро удивляет своим насыщенным цветом, а глубина озера Анатолия достигает 25 м.

© Фото: Сайт Новоафонской пещеры

Сталактиты

Причудливые сталактиты (как сосульки), сталагмиты (растут снизу) и сталагнаты (образуют колонны) украшают залы пещеры. Интересно, что далеко не все они привычного белого цвета: посетители Новоафонской пещеры могут насладиться зрелищем желтых, красных и оранжевых, розовых и багряных, зеленых и фиолетовых сталактитов.

© Фото: Сайт Новоафонской пещеры

Многие образования имеют удивительные причудливые формы. Самые известные – каменная медуза в зале "Гиви Смыр", 20-метровый каменный водопад и череп в зале "Апсны".

Температура

В пещере постоянно, независимо от времени года, держится температура воздуха + 14 градусов. Температура воды в озерах – 10-11 градусов. Влажность воздуха достигает 100%.