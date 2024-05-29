Пещера Крубера-Воронья в Абхазии: что нужно знать об одной из глубочайших пещер мира

Абхазская пещера Крубера-Воронья настолько глубока и загадочна, что исследователи до сих пор не смогли достигнуть ее дна. Расскажем, где находится пещера Крубера, когда ее открыли, какая у нее глубина и чем она интересна, есть ли экскурсии в пещеру Крубера-Воронья, а также какая пещера в Абхазии самая глубокая.

Абхазия представляет большой интерес не только для многочисленных туристов, но и для ученых-спелеологов. В недрах Абхазии скрывается множество карстовых пещер, в том числе и четыре самые глубокие пещеры мира. Среди них числится пещера Крубера-Воронья, которая настолько глубока и сложна для исследования, что ее называют "эверестом" среди пещер.

Где находится пещера Крубера-Воронья?

Пещера Крубера-Воронья лежит выше Гагры в горном известняковом массиве Арбаика (Арабика) на территории Абхазии. Этот горный массив относится к Гагрскому хребту, относящемуся к горной системе Западного Кавказа. В пещеру Крубера-Воронья ведут как минимум 5 входов, главный из них находится в долине Орто-Балаган, расположенной на высоте более 2,2 км над уровнем моря.

Вход в пещеру Крубера найти непросто, даже просто поход к ней представляет собой сложную серию подъемов и спусков по горному массиву. Входы в подземные пещеры часто выглядят не так, как многие привыкли, ожидая гигантские отверстия в скалах: на поверхности видны лишь небольшие лазы, откуда исследователи начинают спуск по веревке. Хотя снаружи пещера Крубера выглядит ничем не примечательной, внизу спелеологов встречают невероятные геологические структуры: отвесные обрывы, туннели и даже заполненные водой колодцы, представляющие особую проблему для исследователей. Интересно также, что воды пещеры Крубера-Воронья питают самую короткую реку мира, которая называется Репруа и впадает в Черное море.

Когда открыли пещеру Крубера-Воронья и почему она так называется?

Пещера Крубера-Воронья была открыта лишь в 1960 году, но тогда глубина исследования не превысила и 100 метров. Сначала пещеру назвали в честь А. Крубера - русского геолога, внесшего большой вклад в изучение местного карста. На какое-то время про пещеру забыли, следующая экспедиция состоялась в 1968 году: российские спелеологи продвинулись еще на сотню метров и называли пещеру Сибирской. Это наименование не закрепилось, а вот Вороньей пещера стала в 1980-х годах в результате прохождения на глубину более трех сотен метров.

Дальше дела пошли быстрее: в 1999 году спелеологи продвинулись до 700 метров, в 2000 году - глубина прохождения была удвоена, а в 2001 году исследователи продвинулись еще на 300 метров. Тогда пещера Крубера была названа самой глубокой в мире (1710 метров). Дальнейшие продвижения по пещере ставили все новые и новые мировые рекорды: 1775, 1840, а потом и 2080 метров за 2004 год.

Какая глубина у пещеры Крубера?

На момент июля этого года доказанная глубина пещеры Крубера все еще остается на ступени 2199 метров. Таким образом, последний нижний предел пещеры был достигнут в 2013 году - 2197 метров. На несколько метров пещера удлинилась за счет открытия еще одного входа в 2014 году.

Есть ли экскурсии в пещеру Крубера?

В пещеру Крубера нельзя попасть с туристической экскурсией. Ее сложная система полостей, в том числе заполненных водой, и экстремальная глубина бросают вызов даже опытным исследователям, что уж говорить о туристах. Тем, кому хочется посетить абхазские пещеры, стоит сначала побывать в Новоафонской, Голове Отапа и пещере Абрскила - это абсолютно легально.

Какая пещера в Абхазии самая глубокая?

В 2017 году глубочайшей пещерой мира стала пещера Веревкина, которая находится в том же горном массиве, что и пещера Крубера. Новый рекорд глубины - 2204 метра - всего на 7 метров превысил измерения соседней пещеры. Но еще несколько экспедиций углубили разрыв до 24 метров - на сегодняшний день разведанная глубина пещеры Веревкина остается на уровне 2223 метров.

Изучение пещеры Крубера-Воронья продолжается в результате спелеологических экспедиций на протяжении многих лет. В ближайшее время планируется обновить карту пещеры и уточнить ее глубину. Не исключено, что после новых измерений титул наиболее глубокой пещеры вернется к пещере Крубера.