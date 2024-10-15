Кубань стала лидером по турам на следующее лето

Россияне стали активно бронировать гостиницы на Кубани на лето 2025 года, несмотря на рост цен на отдых в среднем на 15% - Абхазия и Крым следуют за курортвми Сочи, Анапы и Геленджика с большим отрывом.

Несмотря на то, что на улице еще даже не зима, а золотая осень, россияне уже забеспокоились о предстоящем летнем отдыхе: они массово бронируют туры на курорты Краснодарского края, причем – уже на лето 2025 года, пишут "Известия".

На курорты Кубани приходится 74 % бронирований. На втором месте по популярности с сильным отрывом находятся Абхазия (14 %) и Крым (4 %). При этом половина бронирований приходится на отели, работающие по системе "все включено".

Не пугает соотечественников и существенно "подросший", на 10-15%, ценник на будущий год. А цены реально "кусаются": некоторые отели "взвинтили" цены на все 25%, и недельный тур с проживанием в отеле 3* семье из трех человек в них будет стоить от 100,9 тыс рублей, а вот за отель 4* той же семье придется выложить не менее 183,4 тыс рублей.

Хотя в большинстве отелей цены достаточно лояльны: даже в Сочи те же 3* для той же семьи из трех человек пока держатся на уровне 67 тыс рублей, а 4* - от 93,1 тыс рублей.

Немного дешевле в Анапе – здесь ценник стартует от 61,2 тыс, в Геленджике – от 58,2 тыс.

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха у россиян стали отели Анапы, Гагр и Ялты.