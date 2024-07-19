Вестник Кавказа

Суд потребовал убрать свалку на берегу Каспия

Суд потребовал убрать свалку на берегу Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Советский районный суд Махачкалы потребовал у дагестанского управления Росимущества ликвидировать свалку на побережье Каспийского моря, его решение поддержал Верховный суд Дагестана.

Предприимчивые дербентские коммерсанты, прознав о начале работ по созданию Каспийского прибрежного кластера в Дагестане, оперативно организовали на его территории несанкционированную мусорную свалку, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Мусор на берегу моря обнаружила Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура, после чего природоохранное ведомство обратилось в Советский районный суд Махачкалы, передает "АиФ-Дагестан".

Суд своим решением обязал управление Росимущества по Дагестану убрать горы мусора, однако это не понравилось ответчику, который обжаловал решение. Верховный суд Дагестана встал на защиту районного суда и оставил его решение без изменений – теперь ответчик будет обязан очистить побережье и заплатить солидный штраф.  приговор районного суда.

Напомним Каспийский прибрежный кластер будет создан на побережье Каспийского моря с целью дальнейшего развития морского и пляжного туризма в Дербентском районе республики.

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