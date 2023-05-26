Вестник Кавказа

Пассажирка родила дочку в поезде в Казахстане

Пассажирка родила дочку в поезде в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отправившись в путь вдвоем, семейная пара в конце путешествия оказалась уже в составе трех человек – во время поездки на поезде беременная жена родила девочку.

Путешествие семейной пары на поезде вылилось в пополнение семейства в Казахстане – женщина родила девочку. О счастливой развязке рассказали в "Казахстанских железных дорогах".

Как уточнили в КТЖ, муж с женой ехали по железной дороге из Шымкента в Астану. При этом женщина была на последнем месяце беременности.

В ночь на вторник у нее начались схватки. За полчаса до полуночи ее пришел к проводникам и попросил помощи.

Женщине помогли начальник поезда и проводница. Роды прошли успешно, и незадолго до полуночи у пары родился здоровый ребенок – это была девочка.

Далее поезд прибыл на станцию Сары-Шаган, куда уже приехала вызванная заранее скорая. Медики встретили пару и их дочку.

В КТЖ уточнили, что все сотрудники поездов обучены первой помощи и знают, что делать, если происходит что-то нестандартное, в том числе они могут при необходимости принимать роды. Всего за последние три года казахстанские поезда стали местом рождения 14 детей.

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