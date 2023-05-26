Девочка родилась в поезде из Атырау в Алматы

Роды начались у беременной женщины в поезде в Казахстане. Проводники помогли ребенку появиться на свет. На ближайшей станции мать и малышку встретила "скорая".
Ребенок появился на свет у пассажирки в поезде, следовавшем из Атырау в Алматы, передает КТЖ ("Казахстанские железные дороги").
Накануне у беременной женщины, направлявшейся в Шымкент, начались схватки прямо в пути. Сотрудники поездной бригады пришли ей на помощь.
Проводники приложили все усилия, чтобы обеспечить женщине комфортные условия.
Когда ребенок родился - а это оказалась девочка - проводники вызвали "скорую", которая должна была ожидать мать и младенца на ближайшую станцию.
"После прибытия на станцию Казалинск новорожденного ребенка вместе с мамой приняли работники скорой помощи"
– КТЖ