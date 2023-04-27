В самолете Ташкент – Стамбул родился мальчик

Опубликовано: 8:29, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Uzbekistan Airways

Накануне в авиалайнере узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшем полет из Ташкента в Стамбул, родился мальчик: роды приняли врачи, летевшие тем же рейсом.

Рейс Hy273 по маршруту Ташкент-Стамбул, выполнявшийся накануне, 26 апреля, приземлился в турецком мегаполисе с еще одним пассажиром, не включенным в полетные списки – мальчик родился прямо на борту авиалайнера, пишет в своем официальном Telegram-канале Uzbekistan Airways.

Роды начались на подлете к Стамбулу. Одна из пассажирок авиалайнера 1996 года рождения обратилась к бортпроводникам с жалобами на плохое самочувствие. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. Спустя некоторое время у пассажирки на 28 неделе беременности родился мальчик.

После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал Международного аэропорта Стамбул. Мать и новорожденный были перевезены в клинику, их состояние оценивается как стабильное.

Сотрудники авиакомпании от имени ее коллектива поздравили родителей с рождением малыша, а также выразили благодарность экипажу и врачам, оказавшим помощь в принятии родов на борту. Всем им Uzbekistan Airways вручит памятные подарки.

В компании также выразили надежду, что рожденный во Всемирный день пилота малыш свяжет свою жизнь с небом и авиацией.