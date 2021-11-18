Вестник Кавказа

Турция продолжит борьбу с FETO – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции заявил, что власти страны продолжат борьбу с FETO. Ранее стало известно о смерти руководителя организации Фетхуллы Гюлена.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что руководство страны продолжит борьбу с признанной в Турции террористической организацией FETO.

Он подчеркнул, что борьба продолжится до полного ее уничтожения. Эрдоган заявил, что власти намерены преследовать членов движения, где бы они ни находились.

Напомним, 20 октября стало известно о смерти проповедника и главы FETO Фетхуллы Гюлена. Турецкое руководство обвиняет его в попытке госпереворота в июле 2016 года.

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