Вестник Кавказа

Легковушки устроили массовое ДТП в Сочи

Легковушки устроили массовое ДТП в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с легковыми машинами произошло в Сочи. Один человек получил ранения, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Автоавария с участием легковых автомобилей произошло в Сочи, сообщает пресс-служба УМВД России по городу-курорту.

Происшествие случилось на развязке Виноградная-Донская. «Тойота» врезалась в машину «Киа», после чего участником ДТП оказался автомобиль «ВАЗ-2107».

Отмечается, что в результате автоаварии ранения получил пассажир машины «Киа». Полиция выясняет все причины и обстоятельства происшествия.

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