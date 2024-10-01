Легковушки устроили массовое ДТП в Сочи

ДТП с легковыми машинами произошло в Сочи. Один человек получил ранения, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Автоавария с участием легковых автомобилей произошло в Сочи, сообщает пресс-служба УМВД России по городу-курорту.
Происшествие случилось на развязке Виноградная-Донская. «Тойота» врезалась в машину «Киа», после чего участником ДТП оказался автомобиль «ВАЗ-2107».
Отмечается, что в результате автоаварии ранения получил пассажир машины «Киа». Полиция выясняет все причины и обстоятельства происшествия.