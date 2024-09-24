Вестник Кавказа

Авария на Ставрополье лишила жизни одного человека

Авария на Ставрополье лишила жизни одного человека
© Фото: сайт Госавтоинспеции Ставрополья
На Ставрополье столкнулись КамАЗ и иномарка. Жертвой автоаварии стал владелец легковушки. Выясняются обстоятельства случившегося.

Автоаавария с участием КамАЗа произошла на трассе «Минводы-Кисловодск» в Предгорном округе, пишет пресс-служба ставропольской Госавтоинспекции.

Установлено, что водитель иномарки Toyota не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, который перевозил сено.

Владельцем легкового автомобиля был житель Нефтекумска. Он погиб от полученных повреждений. Обстоятельства происшествия выясняются.

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