Авария на Ставрополье лишила жизни одного человека

На Ставрополье столкнулись КамАЗ и иномарка. Жертвой автоаварии стал владелец легковушки. Выясняются обстоятельства случившегося.
Автоаавария с участием КамАЗа произошла на трассе «Минводы-Кисловодск» в Предгорном округе, пишет пресс-служба ставропольской Госавтоинспекции.
Установлено, что водитель иномарки Toyota не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, который перевозил сено.
Владельцем легкового автомобиля был житель Нефтекумска. Он погиб от полученных повреждений. Обстоятельства происшествия выясняются.