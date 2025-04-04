Вестник Кавказа

Количество российских телеканалов могут сократить в Армении

Количество российских телеканалов могут сократить в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Присутствие зарубежных телекомпаний в общественном мультикомплексе Армении могут сократить. В настоящее время Россия представлена в нем тремя телеканалами.

В Армении могут рассмотреть возможность сокращения количества российских телеканалов в общественном мультикомплексе. С такой инициативой выступил председатель Комиссии радио и телевидения страны.

"Если бы мы в свое время не предоставили России частоты в нашем государственном мультиплексе, то в позапрошлом году в наших отношениях не было бы той напряженности. Теперь французская сторона хочет частоты"

– Тигран Акопян

Он акцентировал внимание на том, что в Армении необходимо существенно сократить присутствие иностранных телекомпаний.

Напомним, на сегодняшний день в республике общественный мультиплекс из-за границы ретранслируются всего несколько российских телеканалов – Первый, "РТР-Планета" "Культура".

Ранее сообщалось, что несколько французских телеканалов пытаются попасть в систему общественного мультиплекса Армении.

Почти год назад премьер-министр Армении предупреждал, что в стране могут полностью остановить вещание российских телеканалов. Ереван собирался пойти на такие меры, если бы не были устранены нарушения, касающиеся уважения к государственному порядку Армении.

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