Количество российских телеканалов могут сократить в Армении

В Армении могут рассмотреть возможность сокращения количества российских телеканалов в общественном мультикомплексе. С такой инициативой выступил председатель Комиссии радио и телевидения страны.
"Если бы мы в свое время не предоставили России частоты в нашем государственном мультиплексе, то в позапрошлом году в наших отношениях не было бы той напряженности. Теперь французская сторона хочет частоты"
– Тигран Акопян
Он акцентировал внимание на том, что в Армении необходимо существенно сократить присутствие иностранных телекомпаний.
Напомним, на сегодняшний день в республике общественный мультиплекс из-за границы ретранслируются всего несколько российских телеканалов – Первый, "РТР-Планета" "Культура".
Ранее сообщалось, что несколько французских телеканалов пытаются попасть в систему общественного мультиплекса Армении.
Почти год назад премьер-министр Армении предупреждал, что в стране могут полностью остановить вещание российских телеканалов. Ереван собирался пойти на такие меры, если бы не были устранены нарушения, касающиеся уважения к государственному порядку Армении.