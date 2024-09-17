Вестник Кавказа

Массовое ДТП на Ставрополье: есть пострадавшие

Массовое ДТП на Ставрополье: есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пять легковушек попали в крупную аварию из-за водителя грузовика, не справившегося с управлением. От его действий два человека получили травмы и попали в больницу.

На Ставрополье случилось крупное ДТП с участием нескольких легковушек и одного грузовика. Есть несколько пострадавших, рассказали в местной Госавтоинспекции.

"Водитель не справился с управлением,  допустил наезд на дорожное ограждение, в результате чего транспорт развернуло на проезжей части"

- Госавтоинспекция Ставропольского края

Вылетевший грузовик спровоцировал столкновение с 5 автомобилями, движущимися позади и спереди.

В результате аварии пострадало 2 человека. Их оперативно доставили в больницу на карете скорой помощи.

Сотрудники инспекции продолжают выяснять детали происшествия.

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