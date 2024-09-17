Массовое ДТП на Ставрополье: есть пострадавшие

Пять легковушек попали в крупную аварию из-за водителя грузовика, не справившегося с управлением. От его действий два человека получили травмы и попали в больницу.
На Ставрополье случилось крупное ДТП с участием нескольких легковушек и одного грузовика. Есть несколько пострадавших, рассказали в местной Госавтоинспекции.
"Водитель не справился с управлением, допустил наезд на дорожное ограждение, в результате чего транспорт развернуло на проезжей части"
- Госавтоинспекция Ставропольского края
Вылетевший грузовик спровоцировал столкновение с 5 автомобилями, движущимися позади и спереди.
В результате аварии пострадало 2 человека. Их оперативно доставили в больницу на карете скорой помощи.
Сотрудники инспекции продолжают выяснять детали происшествия.