Трасса "Джубга – Сочи" встала из-за ДТП

Сегодня утром на федеральной трассе "Джубга – Сочи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, после которого дорожным властям Кубани пришлось полностью перекрыть движение по ней.

Водителям, планировавшим проехать сегодня по федеральной трассе "Джубга – Сочи", придется простоять в заторе неизвестное количество времени – трасса полностью закрыта после ДТП с участием большегруза, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Груженый грузовик перевернулся на трассе сегодня утром, в 9:30, в районе поселка Волконка Лазаревского района. Подробности происшествия не сообщаются, однако видно, что у большегруза оторвался кузов, который и перекрыл трассу по всей ширине, передает "АиФ-Юг".

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, но дороге планируется временно наладить реверсивное движение.

Известно, что в ДТП пострадал как минимум один человек, добавили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.