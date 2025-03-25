Вестник Кавказа

В России может появиться выходной в честь Пасхи

В России может появиться выходной в честь Пасхи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Понедельник после Пасхи может стать выходным в России со следующего года. В РПЦ поддерживают данную инициативу Госдумы.

Законопроект о введении выходного дня после Пасхи опубликовал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Инициатива предполагает со следующего года объявить нерабочим понедельник, следующий после Пасхи.

"Предлагаем законодательно зафиксировать норму, в соответствии с которой правительство, учитывая церковный календарь, будет ежегодно, начиная с 2026-го, осуществлять перенос одного из нерабочих дней в пользу светлого Пасхального понедельника как выходного дня"

– Нилов

Он отметил, что этот перенос не нарушит баланс рабочих и нерабочих дней, который установлен Трудовым кодексом.

В РПЦ считают, что нерабочий день по случаю Пасхи поможет внедрению в жизнь традиционных ценностей. Данное предложение стоит рассматривать на уровне регионов, во многих из них не возникнет препятствий для праздника, поделился мнением зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

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