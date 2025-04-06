Вестник Кавказа

Сочинский парк стал самым популярным в России

Парк Южные культуры
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Почти 4 млн человек посетило заповедные территории России с начала года. Самым популярным оказался национальный парк в Сочи. В тройку вошел парк в Кисловодске.

С января текущего года на заповедных территориях России побывало почти 4 млн человек, сообщает пресс-служба российского министерства природы.

В министерстве добавили, что посещаемость природных территорий с января по март этого года увеличилась на 70% по сравнению с прошлогодними показателями.

По данным ведомства, самой популярной заповедной зоной среди россиян оказался Сочинский национальный парк, который за первый квартал принял свыше 1 млн человек.

На втором месте в списке расположился московский национальный парк "Лосиный остров" – его с начала текущего года посетили более 850 тыс путешественников.

Тройку лидеров замкнул национальный парк в Кисловодске – свыше 790 тыс туристов стали гостями данной территории.

Стоит отметить, что в десятке также оказались национальные парки, расположенные в Красноярском крае, Кабардино-Балкарии, Калининградской области и Карачаево-Черкесии.

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